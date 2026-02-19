McDonald's Türkiye, Ramazan'a özel hazırladığı iki yeni tatlısını duyurdu. Tel kadayıfın dokusu ve Antep fıstıklı baklavanın aroması, Sundae ile bir araya gelerek iftar sonrası için alternatif sunuyor. İki yeni Sundae lezzeti, Ramazan'a özel McHesaplı İftar Menüleri'nde de yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre; Ramazan'da en çok tercih edilen şerbetli tatlılar arasında yer alan tel kadayıf ve Antep fıstıklı baklava lezzetleri, McDonald's Türkiye'nin her yaştan misafirinin favorileri arasında bulunan Sundae ile bir araya geliyor. Tel kadayıfın çıtır dokusu ve Antep fıstıklı baklavanın aroması, Sundae lezzetiyle bir araya gelerek iftar sonrası için keyifli bir alternatif oluşturuyor. Tel Kadayıflı Sundae ve Antep Fıstıklı Baklavalı Sundae, Ramazan ayı boyunca McDonald's Türkiye restoranlarında tatlı severleri bekliyor.