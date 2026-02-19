A101 Kapıda, Trendyol Go by Uber Eats ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında A101 fiyatlarını hızlı teslimat modeliyle birleştirerek daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olan A101'de, dijitalleşme ve operasyonel dönüşüm süreci ivme kazanarak devam ediyor. Halihazırda Türkiye'nin birçok noktasında online hizmet veren A101 Kapıda, Trendyol Go by Uber Eats platformunda daha hızlı teslimat süreleriyle market fiyatlı ürünleri tüketicilerle buluşturacak. Şirketin çok kanallı perakende yaklaşımının önemli bir adımı olarak konumlanan iş birliği çerçevesinde platform, Trendyol Go by Uber Eats platformunda 600'ü aşkın mağaza ile hizmet verecek.

Yapılan açıklamaya göre, hızlı teslimat modeli kapsamında kurgulanan yeni yapıyla operasyonel verimliliğin artırılması ve kullanıcı deneyiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Platform üzerinden yürütülen sipariş ve teslimat süreçleri sayesinde akışın daha dengeli ilerlemesi ve teslimat sürelerinin kısalmasıyla birlikte müşterilere daha kesintisiz ve öngörülebilir bir alışveriş deneyimi sunulacak. Online gıda pazarının 100 milyar TL'yi aşmasının öngörüldüğü bir dönemde hayata geçirilen bu iş birliğiyle, şirketin yaygın ve hızlı teslimat platformu sayesinde A101 Kapıda'nın online gıda perakendesindeki pazar konumunun daha da büyütülmesi amaçlanıyor.

Konun hakkında değerlendirmede bulunan A101 Kapıda Genel Müdürü Çağdaş Durmuş, 'Dünyada online gıda perakendesinin rekabeti; erişim ağı, teslimat hızı ve operasyonel verimlilik etrafında yeniden şekilleniyor. Türkiye ise genç nüfusu ve dijital adaptasyon hızıyla bu dönüşümün en hızlı yaşandığı pazarlardan biri. Online alışverişte tüketicilerin en temel problemi, fiyatların mağazaya kıyasla çoğunlukla daha yüksek olması ve kampanyaların sürdürülebilir olmaması. Şirket olarak 'Hep Ucuz' yaklaşımımızı online kanalda da tavizsiz şekilde sürdürmeyi temel öncelik olarak görüyoruz. Trendyol Go by Uber Eats üzerinde benimsediğimiz iş modeli, online fiyat algısındaki bu durumu ortadan kaldıran stratejik bir adım niteliği taşıyor. Market fiyatlarımızı koruyarak, kampanya bağımlılığı oluşturmadan; şeffaf, erişilebilir ve güvenilir bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Trendyol Go by Uber Eats'in gelişmiş dağıtım gücü sayesinde, online kanaldan uzaklaşmış tüketiciler dahil olmak üzere çok daha geniş bir coğrafyada, tüketicinin yanında duran, onu koruyan ve güven veren bir online market deneyimini herkes için erişilebilir hale getiriyoruz ' şeklinde konuştu.

Trendyol Go by Uber Eats Perakende Genel Müdürü Tanju Yaşar, iş birliğine ilişkin 'Şirket olarak amacımız, güçlü markaları yaygın ve hızlı teslimat altyapımızla buluşturarak tüketicilere her zaman erişilebilir bir alışveriş deneyimi sunmak. A101 gibi Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden biriyle hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, market alışverişinde fiyat, erişim ve kolaylık dengesini aynı anda mümkün kılan önemli bir adım. Gelişmiş lojistik kabiliyetimiz ve operasyonel tecrübemiz sayesinde platformun sunduğu ürünleri daha fazla şehirde, daha verimli şekilde tüketicilerle buluşturacağız' ifadelerini kullandı.