Yaşayan İnsan Hazinesi atıfı ile anılan Ebru Ustası Neliman Şentuna Özkarasu ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Ebru” sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonunda gerçekleşti.

UNESCO tarafından tescilli dünya kültürel miras listesinde yerini alan “Ebru Sanatı” Türk kültürünün dünya kültür mirasına kazandırdığı önemli bir sanat dalıdır. Yüzyılların sözlü ve pratik uygulamaları, geleneksel usta-çırak aktarımıyla yüz yıllar öncesinden günümüze ulaşmıştır. Ebru sanatının su üzerinde icra edilmesi, eser çıktısının hızlı olması, pozitif etkileri, usta çırak yöntemi, ebru sanatının evrensel bir sanat olma göstergesi niteliğindedir.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ve A protokolün katılımıyla gerçekleşen sergi açılışında Gönül Yörükoğlu, İkbal Gündoğan, Hava Özbaş, Nevin Açıl, Nuray Toprak, Tülin Suakar, Yücel Edis’in eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunulurken ayrıca sanatçılarımızın icazet merasimi gerçekleşti.