Balıkesir’de jandarma ekipleri 5 ilçede yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli şahsı gözaltına alırken, aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül, Balya, Gönen, Gömeç ve Dursunbey ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 90 gram metamfetamin, 7 kök kenevir, 2 gram bonzai, 1 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet uyuşturucu kullanma apatarı ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olay karışan 6 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlanıldı.