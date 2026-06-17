Yeni Gelin, Kertenkele, Payitaht Abdülhamid ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda rol alan 35 yaşındaki Ece İrtem, 15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetti. Doğum gününden bir gün sonra vefat eden ölüm nedenine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken, avukatı konuyla ilgili açıklamada bulundu.

‘ALKOL VE ANTİDEPRESAN’ İDDİASI

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işık karakterini üstlenen oyuncunun vefatının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otopsi ön raporunun henüz savcılığa ulaşmadığı öğrenilirken, yapılan incelemelerde Ece İrtem'in bir süredir antidepresan ilaç kullandığının belirlendiği ifade edildi. Oyuncunun ilaçlarla birlikte alkol alıp almadığına ilişkin iddialar da değerlendirilirken, kesin sonucun Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporuyla netlik kazanacağı belirtildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ece İrtem'e ait güvenlik kamerası görüntülerinde, annesiyle birlikte bir restorana gittiği ve daha sonra bir arkadaşıyla vakit geçirdiği görüldü. Oyuncunun yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise annesiyle birlikte binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.

YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİĞİ GÖRÜLDÜ

Annesiyle eve döndüğü sırada yürümekte zorlandığı ve sendelediği görülen İrtem hakkında, alkol nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan yorumların ardından, oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun yeni açıklama yaptı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Gökkoyun, müvekkili Ece İrtem'in 15 Haziran Pazartesi günü vefat etmeden önce annesiyle birlikte evine giriş yaptığı anlara ait görüntüler üzerinden çeşitli değerlendirmeler yapıldığını belirterek, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti.

SON SAATLERİNDE NELER YAŞANDI?

Avukat Uğur Gökkoyun, müvekkilinin hayatını kaybetmesinden önceki görüntüler hakkında yapılan yorumlara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Gökkoyun şu ifadeleri kullandı:

Annesine bu konu sorulduğunda Ece İrtem'in 15 Haziran 2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak, mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir.