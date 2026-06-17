Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çeltik fabrikasında böcek ilacı kaynaklı gazdan etkilenen 7 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın ambarında böcek, larva ve mantar gibi zararlıların önlenmesi amacıyla fumigasyon ilacı uygulandı. Uygulamanın ardından yaklaşık iki gün sonra ambarı kontrol etmek için içeri giren çalışanlar, ortamdaki fosfin gazından etkilenerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından gazdan etkilenen 7 kişi, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen hastaneye giderek, Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Coşkun Özbiçer'nden işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastanede tedavileri süren 7 kişinin sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.