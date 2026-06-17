ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentiler dahilinde faizi sabit tutmasının ardından, karar metninden çıkan şahin mesajlar piyasaları salladı.

Fed’in "sıkı duruşa devam" sinyaliyle birlikte uluslararası piyasalarda dolar endeksi (DXY) yükseldi. ABD para birimi, majör para birimleri karşısında hızla değer kazandı.

ALTIN YATIRIMCISINA SOĞUK DUŞ

Yüksek faiz patikasının kesinleşmesi ve doların küresel bazda güçlenmesi altını anında vurdu. Ons altın, şahin açıklamaların ardından çok sert bir aşağı yönlü kırılım yaşayarak geri çekilmeye başladı.

Karar sonrası altının onsu 4.278 dolara, gram altın ise 6.365 liraya sert geriledi.

TAHVİLLER FIRLADI

ABD tahvil getirileri, Fed yetkililerinin bir sonraki adımın faiz artırımı olabileceğine işaret etmesinin ardından yükseldi.

Tradeweb verilerine göre, ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi Fed kararından önceki %4,430 seviyesinden %4,47’nin üzerine kadar çıktı.

Kısa vadeli faiz beklentilerine daha duyarlı olan 2 yıllık tahvil getirisi ise Fed kararı öncesindeki %4,060 seviyesinden %4,14’e yükseldi.