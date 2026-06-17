İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Kani Ademoğlu, Güven Varol’u uzun yıllardır tanıdıklarını belirterek, futbol bilgisine ve oyuncu portföyüne güvendiklerini ifade etti. Ademoğlu, geçtiğimiz sezon yapılan Ahmet Özkaya, Efekan Çayazı ve Yasin Ozan transferlerinde Varol’un önemli katkılarının bulunduğunu söyledi.

Ademoğlu, “Güven hocamız bugüne kadar kulübümüze dışarıdan destek vermek adına elinden geleni yaptı. Ligimizi ve oyuncu pazarını yakından tanıyan, genç oyuncular konusunda önemli bir birikime sahip. 2026-2027 sezonunda da İnegölspor’umuzu en iyi şekilde temsil edeceğine ve başarı için büyük özveriyle çalışacağına inanıyoruz. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Teknik Direktör Güven Varol ise kendisine duyulan güven nedeniyle Başkan Kani Ademoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirten Varol, kulübün hedefleriyle kendi futbol anlayışının örtüştüğünü vurguladı.

İnegölspor camiasının bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Varol, geçen sezon yakalanan başarılı yapının üzerine koyarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

Kadronun korunması ve güçlendirilmesi adına çalışmaların sürdüğünü belirten Varol, iç transfer görüşmelerinin başladığını, eksik bölgelerin ise genç ve tecrübeli oyuncularla takviye edileceğini kaydetti.

Sahada mücadele eden, koşan ve taraftarın gurur duyacağı bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirten Varol, “Taraftarımızın stada geldiğinde mücadele eden, enerjisi yüksek bir takım izlemesini ve mutlu şekilde ayrılmasını istiyoruz. Başkanımızın da ifade ettiği gibi gece gündüzümüze katarak tüm enerjimizi İnegölspor’un başarısı için harcayacağız” diye konuştu.

GÜVEN VAROL KİMDİR?

1981 doğumlu eski futbolcu Güven Varol, teknik direktörlüğe 2018 yılında Kızılcabölükspor'da U15 teknik sorumlusu olarak başladı. Adana Demirspor'un ardından Beykoz Anadolu Spor'da profesyonel teknik antrenörlük yapan Varol, Erzurum Spor'un ardından Fenerbahçe'de U17 ve U19 teknik sorumlusu olarak görev yaptı. 2025 yılında Manisa Spor'u çalıştıran Güven Varol son olarak Sakaryaspor'u çalıştırdı.