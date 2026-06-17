İnegöl semalarında ortaya çıkan manzara, gökyüzüne bakan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Geceyi süsleyen ay ve yıldızın oluşturduğu görüntü, görenlerde hayranlık uyandırırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Vatandaşlar, gökyüzünde oluşan bu güzel manzaranın Türk bayrağını andırdığını belirterek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İnegöl'de kısa süre gözlemlenebilen ay ve yıldızın buluşması, geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı.