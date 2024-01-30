İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu'nda kaza meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonun devrilmesi sonucu E-5 İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatılırken, yolun yanındaki kara tabloya polis ekipleri ve sağlık ekibi müdahale etti. Kamyon sürücüsü Muammer Çetin'in, kendisini sıkıştıran araçla çarpışmamak için yaptığı manevra sonrasında kontrol kaybedilerek bariyerlere çarpması ve devrilmesiyle gerçekleşen kazada, şoför hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü Muammer Çetin'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu tamamen trafiğe kapanırken, devrilen kamyonun taşıdığı koliler yolun her tarafına saçıldı. Bu durum, kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruklarına sebep oldu. Olay yerine çağrılan vinç, devrilen kamyonu kaldırmak için çalışmalara başlarken, ekiplerin yoğun çabaları sürüyor.