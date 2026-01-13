Turizmci Metin Elikçi, yaklaşık iki yıl önce 2015 model ikinci el Mercedes marka lüks bir otomobil satın aldı. İki ay önce aracının ekranında "su kaçağı" uyarısı verdiğini belirten Elikçi, bunun üzerine aracını Marmaris Sanayi’sine götürdüğünü belirtti. Buradaki ustanın farklı tarihlerde aracı teslim alıp geri verdiğini, yapılan işlemlere rağmen arızanın tekrarladığını ifade eden Elikçi, aracın sanayide yaklaşık 20-25 gün kaldığını söyledi. İddiasına göre, motorun İzmir’e gönderildiği ve kapsamlı tamirat yapıldığı belirtilerek kendisinden yaklaşık 250 bin lira talep edildiğini, ödemeyi IBAN yoluyla yaptığını belirten Elikçi, buna rağmen kendisine fatura verilmediğini kaydetti.

Aracın "tamir edildiği" söylenerek teslim edilmesinin ardından arızanın yeniden ortaya çıktığını ifade eden talihsiz adam, bu kez aracını Dalaman’daki yetkili servise götürdü. Dalaman’daki yetkili serviste yapılan incelemede, motorun indirilmesi gerektiği belirtilirken 80 bin lira işçilik bedeli talep edildi. İncelemeler sonucunda, Marmaris’te yapıldığı belirtilen işlemlerin büyük bölümünün yapılmadığı, bazı parçaların değiştirilmediği, bazılarının ise yan sanayi olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine avukatı aracılığıyla adli süreci başlatan Metin Elikçi, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen heyetle birlikte araç üzerinde inceleme yapıldığını, Ticaret Bakanlığı’na bağlı makine mühendislerinin de rapor hazırladığını söyledi. Hazırlanan raporlarda, yapılmış gibi gösterilen işlemlerin gerçekte yapılmadığının ortaya konulduğunu belirten Elikçi, tüm belgelerin ve ödeme dekontlarının elinde bulunduğunu ifade etti. Toplamda yaklaşık 830 bin lira zarara uğradığını ileri süren Metin Elikçi, "Yan sanayi parçalar orijinal diye faturalandırıldı. Basit işlemler astronomik rakamlarla talep edildi. Şu an ciddi şekilde mağdurum" dedi.

Elikçi, benzer mağduriyetlerin yaygın olduğunu iddia ederek, "Şu anda ben mağdurum. Yani böyle bir Marmaris’teki sanayi bölgesinde en ufak parçaların bin lira, 2 bin lira, 5 bin liraya yapılacak parçaların 70- 80 bin lira olarak talep edilmesi vatandaşı zor durumda bırakıyor. Yani bu gerçekten olay sadece benim değil. Yani aldığım duyumlara göre bunların bir tespit edilmesi gerekiyor. Yani yan sanayisi şunu bunu her şeyi karmakarışık, benim gibi binlerce mağdur var sadece ben değilim yani. Ama ben konuyu adli sürece taşıdım. Yani inşallah bunun sonunda bir başarıya ulaşırız" dedi. Konu ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği belirtildi.