Kocaeli'de uygulamadan kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen trafik polisine çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda uygulama yapan polis ekiplerini fark eden ve kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, 41 BBS 095 plakalı motosikletiyle kaçmaya çalıştı. Kaçışı engellemek isteyen trafik polisi memuruna hızla çarpan sürücü, çarpmanın ardından bir süre daha kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kazada yaralanan polis memuru ise olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun kaburgalarında kırık olduğu öğrenilirken, hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.