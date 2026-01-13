Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman tarafından imzalanan protokol ile Balıkesir Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin siber güvenlik alanında yetkinlik kazanmaları hedefleniyor.



İmzalanan protokol; Türkiye’nin siber savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağının artırılması ve gençlerin siber güvenlik alanına yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Türkiye Siber Vatan Programı çerçevesinde yürütülecek eğitim faaliyetlerini kapsıyor. Bu kapsamda BAÜN öğrencilerine yönelik olarak siber güvenlik alanında eğitim, uygulama ve yetenek geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülecek program sayesinde, siber güvenlik alanında kariyer hedefleyen öğrencilerin erken dönemde desteklenmesi, potansiyel yeteneklerin tespit edilmesi ve bu alanda uzmanlaşmalarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Rektörlük’te gerçekleşen ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile GMKA temsilcilerinin de yer aldığı imza töreninde protokolü imzalayan BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, imzalanan protokolün hayırlı olması dileklerinde bulundu.