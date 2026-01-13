Çanakkale'de müşterilerinden kar ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere aldığı altın-paraları geri ödeyememesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan kuyumcu ve oğlu çıkarıldığı mahkemece serbest kaldıktan sonra kayıplara karıştı. İddiaya göre bir haftadır kuyumcudan haber alamayan mağdurların birçoğu adliyeye giderek şikayetçi oldu. Mağdurların vekili Avukat Alper Yavuz Ajlan, 'Doğabilecek yeni ve telafisi imkânsız zararların sorumluluğunun yalnızca failde değil, etkin tedbir almayan sistemde de aranacağının unutulmaması gerekmektedir' dedi.

Olay, 31 Aralık 2025 günü Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet yürüten Turan Kuyumculuk'ta meydana geldi. Turan Kuyumculuk sahibi H.T.(56) ve oğlu M.T.(30), müşterilerinden kar ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın-para aldı. 31 Aralık günü kendisine emanet edilen altın veya parayı talep eden bir müşterisine geri ödeyememesi üzerine ortalık karıştı. Mağdur olan müşteri, kuyumcuya polis çağırarak durumu anlattı. Polisler H.T. ve oğlu M.T.'yi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı. Baba ve oğul çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. İddiaya göre, şahıslara mağdurlar yaklaşık bir haftadır ulaşamıyor ve İstanbul'a gittikleri belirtildi.

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Avukat Alper Yavuz Ajlan, 'Çok sayıda mağdur, söz konusu işletmeye yüksek tutarlarda para teslim ettiklerini, buna karşılık vaat edilen altınların kendilerine teslim edilmediğini ve bedellerin iade edilmediğini beyan etmektedir. Bu beyanlar münferit olmayıp, çok sayıda kişiyi etkileyen, sistematik bir mağduriyete dönüşmüş durumdadır. Bu olaylar üzerine birçok mağdur tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Dosyaların soruşturma aşamasında olduğu bilinmektedir. Ancak gelinen noktada kamuoyunun ve mağdurların dikkatini çeken hususlar son derece vahimdir. Şüpheli kişi hakkında tutuklama tedbiri uygulanmamıştır. Herhangi bir mal varlığına el koyma, ihtiyati tedbir veya tasarruf kısıtlaması kararı bulunmamaktadır. Ayrıca, mağdurların beyanlarına ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, şüpheli kişinin Çanakkale'de ikamet etmediği, İstanbul'a gittiği ve fiilen şehir değiştirdiği anlaşılmaktadır' dedi.

Avukat Alper Yavuz Ajlan, şüphelilere karşı etkin bir tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak, 'Ortada çok sayıda mağdur, iade edilmeyen yüksek meblağlar, kapatılan bir iş yeri, teslim edilmeyen altınlar varken, şüphelinin serbestçe hareket edebilmesi, mal varlığı üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmaması ve şehir değiştirmiş olmasına rağmen etkin koruyucu tedbirlerin uygulanmaması, mağdurlar açısından adaletin geciktiği ve etkisiz kaldığı yönünde ciddi bir endişe oluşturmaktadır. Etkin bir soruşturma, yalnızca dosya açmakla değil, delillerin korunması, mal varlığının güvence altına alınması, mağduriyetlerin büyümesini önleyecek önleyici tedbirlerin zamanında uygulanması ile mümkündür. Yargı makamlarına çağrımızdır. Mağdur sayısı, iddiaların ağırlığı ve olayların geldiği aşama dikkate alındığında, soruşturmanın gecikmeksizin derinleştirilmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin ciddiyetle değerlendirilmesi, aksi hâlde doğabilecek yeni ve telafisi imkânsız zararların sorumluluğunun yalnızca failde değil, etkin tedbir almayan sistemde de aranacağının unutulmaması gerekmektedir. Bizler bu sürecin yakın takipçisi olacağız. Mağduriyetler giderilene kadar, bu dosyanın görmezden gelinmesine veya zamana yayılmasına izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan İbrahim Akıllı ise, 'Daha önce ticaretimiz olmuştu. Para vermiştim. Paranın bir miktarını altına çevirmişti. Ama geri alamadım. Telefonları açmıyor, bir netice vermiyor. Bunları ödeyeceğine dair bir şey söylemiyor. Şu anda kendisi dolandırıcı durumuna düşmüş olduğunu düşünüyoruz. Yıllardır dürüst esnaftı ama neden böyle yaptığını anlamadık. Telefonlarını ve iş yerini açmıyor. Ben de şikayetçi oldum. İşinin başına dönsün. Bu insanların paralarını ödemeye çalışsın' diye konuştu.