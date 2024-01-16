2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, kendi evinde İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’ye 23-25, 21-25, 25-16 ve 23-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup olarak grup etabını ikinci sırada tamamladı. Turuncu beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi’nin sonraki ayağında play-off etabı oynayacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Vladimir Simonovic, Alexandros Mylonakis

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Elif, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Gray, Naz, Beyza

Savino Del Bene Scandicci: Ognjenovic, Herbots, Da Silva, Antropova, Zhu, Nwakalor, Parrocchiale (L), Armini

Setler: 23-25, 21-25, 25-16, 23-25

Süre: 104 dakika (27, 26, 22, 29)