Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ligdeki mücadelesine Üçevler Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşma ile devam etti. ARDVENTURE Erkekler Süper Ligi’nin 18. hafta mücadelesinde Bursa ekibi, Rize Belediyespor Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or tribünden takip ederek sporculara destek verdi.

Maça hızlı ve istekli başlayan Nilüfer Belediyespor, etkili oyunuyla ilk devreyi 19-11 önde tamamladı. İkinci yarıda da performansını sürdüren Nilüfer Belediyespor, rakibine karşı üstünlüğünü korudu. İkinci devreyi de 20-11’lik skorla geçen Bursa temsilcisi, karşılaşma sonunda tabelayı 39-22’ye taşıyarak sahadan galip ayrıldı.

Rize Belediyespor karşısında aldığı bu galibiyetle ligdeki puanını 32’ye yükselten Nilüfer Belediyespor, ligdeki ikinci sıradaki yerini korudu. Nilüferli hentbolcular, ligin bir sonraki maçında 18 Aralık Perşembe günü Beykoz Belediyesi Spor Kulübü’ne konuk olacak.