2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off etabı ikinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit evinde Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro’yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-16‘lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Turuncu-beyazlılar, çeyrek finalde grup etabındaki rakibi İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşılaşacak.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Stanislava Simic, Michail Koutsoulas
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Yaprak, Aybüke (L), Yasemin, Naz
SC Prometey: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Bükmen, Dorsman, Niemtseva (L), Vasylieva
Setler: 25-20, 25-15, 23-25, 25-16
Süre: 97 dakika (25,23,27,22)
Kaynak: iha