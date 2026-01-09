Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Atatürk Üniversitesi’nin, oy birliğiyle tarihinde ilk kez "Tam Akreditasyon" almaya hak kazandığını ve 5 yıl süreyle akredite edildiğini vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Üniversitemiz Kalkındırma Vakfı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavında dereceye giren başarılı öğrenciler için dikkat çeken bir burs programı uyguladı. Türkiye’de örneğine az rastlanan bu burs sistemiyle, Üniversitemiz, başarı sıralamalarıyla yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık 30.000 TL burs desteği sağlıyor" dedi.

"Türkiye’nin en çok tercih edilen yükseköğretim kurumları arasındayız"

Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda; Çin’e gerçekleştirdikleri akademik ziyaret kapsamında Shandong Geleneksel Çin Tıp Üniversitesi, Dalian Politeknik Üniversitesi ve Shandong Üniversitesi bünyesindeki Yantai Hastanesinde temaslarda bulunduklarını anlatan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu "Ülkemizin önde gelen ilaç firmalarından ATABAY Kimya Sanayi A.Ş, Ulkar Kimya, Yerlika Biopharma İlaç Sanayi A.Ş ve EVYAP yetkilileriyle bir araya gelerek üniversitemiz bünyesinde hayata geçireceğimiz ilaç hammadde merkezimize yönelik mevcut teknolojiler, iş birliği imkânları ve altyapı ihtiyaçlarını değerlendirdik. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemiz, okul birincilerine ayrılan kontenjanların dahil edilmesiyle birlikte yüzde 100’lük kontenjanın üzerine çıkarak yüzde 102 oranında doluluk elde etti. Böylelikle üniversitemiz, Türkiye’nin en çok tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yerini aldı" şeklinde konuştu.

"Tarım ve hayvancılıkta dijital dönüşümü merkeze aldık"

TEKNOFEST 2025’e güçlü bir katılım sağladıklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Festivalde sergilediği üstün performansla 4 birincilik, 3 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek toplamda 11 madalya ile kürsüden inmedi. Büyük bir akademik ve teknolojik dönüşüm yaşayan Üniversitemiz, bu başarısıyla yenilikçi vizyonunun somut bir yansımasını ortaya koydu. Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli eğitim kurumlarından Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesini ziyaret ederek Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültemizin imkanları başta olmak üzere akademik iş birliklerini kapsayan anlaşmalar imzaladık. Güney Kore’de önemli temaslarda bulunduğumuz ziyaret kapsamında; Seul Eğitim Müşavirliği, Daegu Haany Üniversitesi ve Chonnam National Üniversitesiyle ortaklık anlaşması imzaladık ve özellikle sağlık bilimleri odaklı yürütülecek çalışmaları detaylı bir şekilde planladık. Yerli wikipedia oluşturma misyonu ile hareket eden Küre Dijital Ansiklopedi iş birliği ile düzenlediğimiz "KÜRE Madde Yazım Atölyesi"ni, 100 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirdi k.Bu sayede Türkiye’nin dijital bilgi üretim ekosistemini gençlerimizin katkısıyla güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tarım Teknolojileri Kümelenmesi ile önemli bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği, tarım ve hayvancılıkta dijital dönüşümü merkeze alan, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir bir üretim anlayışının kurumsal düzeyde desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Otonom çiftlik yaklaşımıyla üretimin tüm aşamalarını akıllı teknolojilerle bütüncül biçimde ele alacak olan çalışmamız; üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirirken, tarımsal üretimde verimli-lik, izlenebilirlik ve rekabet gücünün artırılmasına da doğrudan katkı sunacak" dedi.

"Yayın sayısı 2025 yılında bin 854’e yükselttik"

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi - BÖGEP kapsamında; Erzurum Teknik, Bayburt, Çankırı Karatekin, Hitit ve Amasya Üniversitelerini ziyaret ederek bölgesel kalkınmaya yönelik akademik iş birliklerini güçlendirecek bilimsel ortaklıklara imza attıklarını hatırlatan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, " Doğu’nun Avrupa’ya açılan önemli kapılarından olan ve AB Projeleri kapsamında stratejik önem taşıyan Romanya ile akademik köprü kurmak amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdik ve Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi, Bükreş Politeknik Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Carol Davila Tıp ve Eczacılık Üniversitesiyle iş birliği protokolleri imzaladık. Uluslararası bilimsel yayın alanında gösterdiği istikrarlı yükselişle önemli bir başarıya imza atan üniversitemiz, 2025 yılında; SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yer alan yayın sayılarıyla tüm üniversiteler arasında bir önceki yıla göre yayın sayısını en fazla artıran üniversite olarak ilk sırada yer aldı. Web of Science’ın 05.01.2026 tarihli verilerine göre Üniversitemiz, 2024 yılında 1484 olan SCI, SCIE ve AHCI kapsamındaki yayın sayısını 2025 yılında 1854’e yükseltti. Bir yıl içerisinde 370 yayınlık artış sağlayan üniversitemiz, bu performansıyla üniversiteler arasında en yüksek yayın artışını gerçekleştiren üniversite oldu" diye konuştu.

"Dünya genelinde üniversiteler arasında üst sıralara yükseleceğiz"

Atatürk Üniversitesi’nin; 88 ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip program ile bu alanda Türkiye birincisi olurken, 67 programının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanma hakkına sahip olmasıyla yine ilk sırada yer aldığını söyleyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, daha sonra sözlerine şöyle devam etti "Ayrıca 137 programda özdeğerlendirme süreci tamamlanmış, 11 program akran değerlendirmesinden başarıyla geçmiştir. Üniversitemiz, dünya genelinde üniversiteler arasında üst sıralarda yer alma başarısını istikrarlı şekilde geliştiriyor. Times Higher Education Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 801-1000 bandında, Türkiye üniversiteleri arasında ise 9. sırada yer alarak akademik kalite, araştırma ve uluslararası görünürlük açısından önemli bir başarı gösterdi; devlet üniversiteleri arasında ilk 5 içinde bulunuyor ki bu, geniş uluslararası katılımlı bir listede güçlü bir konum anlamı taşıyor. 2025 yılında sportif başarılarıyla da dikkat çeken üniversitemiz, 8 takım şampiyonluğu ve 18 madalya ile öğrencilerinin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve sportif gelişimlerine verdiği önemin somut karşılığını almaya devam ederken, özellikle yılın son çeyreğinde elde edilen başarılarla tüm üniversiteler arasında zirvede yer alarak bu alandaki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu."