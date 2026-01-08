TFF 2. lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ilk devreyi lider kapatan Bursaspor, 7. transferi olan Soner Aydoğdu'yu da kadrosuna kattı.

Bursaspor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler Halil Akbunar, Baran Başyiğit, Rahmetullah Berişbek, Eyüp Akcan, Talha Yünkuş, Salih Kavrazlı ve son olarak Soner Aydoğdu oldu.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen Soner Aydoğdu, Bursaspor'a imzayı attı. Daha önce Gençlerbirliği, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisar Belediye, Başakşehir, Göztepe ve Antalyaspor forması giyen tecrübeli orta saha, artık Bursaspor'un başarısı için ter dökecek.