Nesine 2. Lig Kırmızı grupta ikinci yarının perdesi bu hafta oynanacak lig maçlarıyla yeniden açılacak. Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılan Bursaspor böylelikle puanını 41’e çıkarmış oldu.

Bu hafta oynanacak olan lig maçlarında Mardin 1969, Muşspor karşısında galip gelirse 40 puana ulaşacak ve ikinci sıradaki yerini koruyacak. Maçın berabere kalması durumunda ise 38 puanda kalacak ve Bursaspor ile olan puan farlı 4’e çıkacak.

Kaybetmesi durumunda ise 37 puanda kalacak olan Mardin 1969, lider Bursaspor’un 5 puan gerisine düşecek.

Ligde üçüncü sırada yer alan Kahramanmaraş İstiklal’de bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde Aliağa Petkim’i konuk edecek. 35 puanı bulunan ekip, maçı kazanması durumunda liderle olan 3 puanlık farkı koruyacak.

Maçta berabere kalması durumunda ise fark 5 puana çıkacak. Olası bir mağlubiyet durumunda ise fark 6 puana çıkmış olacak.

Play-Off iddiasını sürdürmek ve matematiksel olarak şampiyonluk yarışında olmak isteyen Aliağa Petkim, zorlu Kahramanmaraş İstiklal deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele verecek.

Yine Muşspor’da Mardin 1969 karşılaşmasında puan ya da puanlar alarak Play-Off iddiasını güçlendirmeye çalışacak.

2. LİG KIRMIZI GRUP HAFTANIN MAÇLARI

Mardin 1969-Muşspor (11 Ocak Pazar günü Saat: 13.00)

Kahramanmaraş İstiklal- Aliağa Petkim (10 Ocak Cumartesi günü Saat: 13.00)

Fethiyespor-Ankara Demirspor (10 Ocak Cumartesi günü Saat: 15.00)

Gebzespor-Somaspor (10 Ocak Cumartesi günü Saat: 15.00)

Isparta32Spor-Adanaspor (10 Ocak Cumartesi günü Saat: 15.00)

68Akasarayspor-1461 Trabzon (11 Ocak Pazar günü Saat: 13.00)

Kırklarelispor-Arnavutköy Belediye (11 Ocak Pazar günü Saat: 15.00)

Menemen FK-Yeni Mersin İY (11 Ocak Pazar günü Saat: 15.00)