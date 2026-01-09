NASA, hasta hakları ve gizlilik kuralları kapsamında astronotun kimliğini ve hastalığın ayrıntılarını açıklamazken, söz konusu kişinin sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti. Yetkililer, bunun bir acil durum tahliyesi olmadığını, kararın önleyici bir tedbir olarak alındığını ifade etti.

Crew-11 ekibi dünyaya dönüyor

Ağustos 2025’te SpaceX’in Crew Dragon aracıyla ISS’e gönderilen Crew-11 mürettebatının, normal koşullarda şubat ayında Dünya’ya dönmesi planlanıyordu.

Ekipte şu isimler yer alıyor:

Zena Cardman (NASA)

Mike Fincke (NASA)

Kimiya Yui (JAXA - Japonya Uzay Araştırma Ajansı)

Oleg Platonov (Roscosmos - Rusya)

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, ekibin önümüzdeki günlerde dünyaya döneceğini ve dönüş takviminin 48 saat içinde netleşeceğini belirtti.

İstasyon faaliyetleri kısıtlanacak

Dört astronotun istasyondan ayrılmasıyla birlikte geriye bir Amerikalı ve iki Rus olmak üzere üç kişilik bir ekip kalacak. Uzmanlar, bu düşüşün bilimsel araştırmalar ile bakım faaliyetlerinde aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Yeni ekibin önümüzdeki ay gönderilmesine kadar, kalan astronotlar istasyonun temel operasyonlarını sürdürmeye odaklanacak.

Uzay yürüyüşü iptal edilmişti

Sağlık sorunu ilk olarak çarşamba günü, perşembe yapılması planlanan uzay yürüyüşünün NASA tarafından aniden iptal edilmesiyle gündeme gelmişti. Yetkililer, rahatsızlığın uzay operasyonlarıyla veya bir yaralanmayla ilgisi olmadığını yineledi.