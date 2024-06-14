Uluslararası ödül sahibi Edincik su zeytinyağı, Bandırma Ticaret Odası önderliğinde coğrafi işaret tescili alarak taçlandı.

Bandırma Ticaret Odası, bölgesel kalkınmanın gelişimine, üreticilerin kapasitelerinin ve gelirlerinin artırılmasına ve üyelerine yeni ticari fırsatlar oluşturma amacıyla sürdürdüğü coğrafi işaretli ürünler ile ilgili çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Edincik su zeytinyağının da coğrafi işaret tescilini aldı.

Ocak 2022’de yapılan başvuru uzun değerlendirme sürecinin ardından kabul edildi ve Edincik su zeytinyağı menşe adı olarak tescil edildi. Böylece Edincik su zeytinyağı adı, üretim yeri ve üretim metodu koruma altına alınmış oldu.

Başvuru süreci sonuçlanan ve tescili ilan edilen Edincik su zeytinyağının coğrafi işaret tescil belgesini Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak’tan teslim aldı.

400 yıl önce İspanya’dan ülkemize gelen filizlerin sadece Edincik’te hayat bulduğu ve saray sofralarında baş tacı olan Edincik su zeytinyağı coğrafi işaret tesciliyle birlikte hak ettiği katma değeri buldu. Asırlık lezzet olarak adlandırılan Edincik su zeytinyağı 2000 yılında EVOO İtalya, 2021 yılında İtalya, Japonya, Arjantin ve Türkiye, 2022 yılında Japonya ve Türkiye, 2023 yılında ise Londra, Berlin ve Türkiye’deki yarışmalarda altın madalya alarak uluslararası ödül sahibi olan özel bir zeytinyağıdır.