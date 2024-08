Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP Gençlik Kolları’nda Halil Can Uvacıklı güven tazeledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -CHP Keşan Gençlik Kolları’nın Olağan Genel Kurulu'na Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Berkay Varel, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı, Mehmet Meriç, Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Yavaş, Mustafa Naci Öztürk, Mustafa Ak, Figen Kanar Kayseri, Işık Irmak Erel, Mertcan Özkaya, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Güneş Yılmaz, Sezgin Gündoğdu, partililer ve çok sayıda genç katıldı.

Kongreye katılan İpsala Gençlik Kolları Başkanı İlgi Durmaz ve yönetim kurulu ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural ve Yönetim Kurulu da katılarak adaylar Halil Can Uvacıklı ve Emre Gülcü’ye başarılar diledi. Genel Kurul daha sonra İlçe Genlik Kolları Başkanı ve Mavi Liste adayı Halil Can Uvacıklı’nın faaliyet raporunu okuması ile devam etti.

Seçim öncsesi Uvacıklı ve Gülcü, yaptıkları konuşmada gençlerden destek istediklerini ve bu seçimde kaybedenin olmayacağın ı ve kazananın CHP olacağını dile getirdiler.

Seçime Halil Can Uvacıklı’nın mavi listesi ve Emre Gülcü’nün beyaz listesi ile gidildi. 238 üyeden 180 imzanın katıldığı kongrede 179 üye oy kullandı.

Yapılan seçimlerde Halil Can Uvacıklı’nın Mavi listesi 127 oyla seçimi kazanırken, Emre Gülcü’nün Beyaz listesi 41 oyda kaldı. 1 oyda boş çıktı.

CHP Keşan Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve İl Delegeliklerine şu kişiler seçildi.

Halil Uvacıklı başkanlığındaki yönetimde Tugay Pektaş, Süleyman Saldıray, Berna Adalılar, Alpcan Demir, Necdet Gündoğdu, Betül Tetik, Selahattin Özsoy, Dündar Kılıç Gülgün, Orhan Duran, Caner Üren görev aldı.

İl Delegeleri ise şu isimlerden oluştu:

Ahmet Kemer, Alpcan Demir, Ali Uysal, Atakan Durak, Batuhan Uçar, Batuhan Yalın, Bedirhan Duran, Beril Tuna, Berkay Er, Berna Adalılar, Betül Tetik, Caner Üren, Doğukan Uyar, Dündar Kılıç Gülgün, Ebru Pektaş, Ece Gülay, Emir Can Dumoğlu, Emre Keskin, Ertuğrul Baklacıoğulları, Ertuğrul Kesen, EreN Can Ceviz, Ferit Can Demirdöven, Göksel Yürekdeler, Halil Can Uvacıklı, Hamza Gül, Hazar Denizli, İbrahim Astam, Kadir Ebren, Mümin Kahveci, Necdet Gündoğdu, Okan Ükünç, Onur Tan, Orhan Duran, Özgür Güvercin, Polat Demirhan, Ramazan Erim, Recai Pektaş, Seçkin Kahraman, Selahattin Eray Ergün, Selahattin Gül, Selahattin Özsoy, Selçuk Üren, Selenay Gider, Süleyman Saldıray, Tamer Pektaş, Tugay Pektaş, Tuğçe Naz Berkman, Ufuk Akgül, Umut Bayılmış, Umut Çekiç, Zafer Can Giden