Cumhuriyet ve Adalet Partisi (CAP) Başkanı Ahmet Sevim, partinin medyada daha etkin bir şekilde yer almak ve topluma gerçekleri aktarmak amacıyla önemli bir adım attıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet ve Adalet Partisi (CAP), 15 Agustos 2024 tarihi itibarıyla 95.90 MHz frekansında yayın yapan Radyo Gerçek, CAP bünyesine katılacak.

CAP Genel Başkanı Ahmet Sevim, radyo satın alma girişiminin partinin iletişim stratejileri açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı. Sevim, amaçlarının Radyo Gerçek aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmak ve partimizin politikalarını, değerlerini ve hedeflerini doğrudan insanlara aktarmak olduğunu belirterek, "15 Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak olan bu yeni dönemde, Radyo Gerçek'in içerikleri CAP'nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda şekillenecek. Sevim, "Radyo Gerçek, toplumun farklı kesimlerine hitap edecek şekilde programlar sunacak ve dinleyicilere tarafsız ve doğru bilgilendirme yapmayı hedefleyecektir" şeklinde konuştu.

Parti olarak büyüdüklerini ve medya alanında daha büyük hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Sevim, bu hedeflerin arasında bir televizyon kanalı kurma planlarının da yer aldığını belirtti. "Gelecekte, televizyon kanalı açarak daha geniş kitlelere ulaşmayı ve sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurmayı amaçlıyoruz" dedi.