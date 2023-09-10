Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde servis şoförlerine yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

2023-2024 eğitim-öğretim dönemi öncesi okullarda olduğu gibi kurumlar tarafından da hazırlıklar yapıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından taşımalı eğitim veren okulların servis şoförlerine yönelik ’Servis Şoförleri Yönetmeliği’ hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen seminerde, ayrıca alkollü araç kullanmanın zararları alkol simülasyon gözlüğü taktırılarak uygulamalı olarak gösterildi.

Seminere katılan servis şoförlerine emniyet kemeri takmanın önemi, araç kullanırken telefonla konuşmanın getirdiği olumsuzluklar gibi noktalara da dikkat edilmesi gerektiği hatırlatıldı.