TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, yaklaşan bayram öncesi Türkiye genelinde kurbanlık hayvan tedarikinde herhangi bir sorun beklenmediğini belirterek, bu yıl yaklaşık 600 bin büyükbaş ile 3 milyona yakın küçükbaş hayvanın satışa çıkarılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kurbanlık fiyatlarında son durum

Yem ve üretim maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansımasıyla birlikte kurbanlık bedelleri şu şekilde belirlendi:

18 bin TL ile 30 bin TL arasında. Büyükbaş kurbanlıklar: 140 bin TL ile 400 bin TL arasında.

Maliyet artışları üreticiyi zorluyor

Nihat Çelik, yem ve girdi fiyatlarında yüzde 100’e yaklaşan artışlar yaşandığını, ancak bu artışın yalnızca yarısının satış fiyatlarına yansıtılabildiğini ifade etti. Nakliye giderleri, lojistik maliyetleri ve belediyelerin aldığı işgaliye ücretleri de fiyat artışlarında etkili olan diğer unsurlar olarak sıralandı.

Ek masraflar da zamlandı

Vatandaşların sadece alım için değil, kesim ve işleme hizmetleri için de bütçelerini artırması gerekecek:

Hizmet Bedelleri: Kesim, yüzme, parçalama ve kıyma çekim ücretlerine yaklaşık yüzde 50 oranında zam geldi.

Talep Daralması: Alım gücündeki düşüş nedeniyle kurbanlık talebinde bir miktar azalma yaşanabileceği öngörülüyor.

Bayram sonrası et fiyatları ne olur?

Bayram sonrasında et fiyatlarında bir düşüş beklenmiyor. Piyasadaki fırsatçı yaklaşımlar ve artış eğiliminin süreceğini belirten Çelik, hayvancılıkta temel hedefin ithalat yerine ihracat olması gerektiğini vurguladı.