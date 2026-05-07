Resmi verilere göre 2024'ten bu yana gönüllü geri dönüşler artarken, birçok Suriyeli komşusuna bile haber vermeden gidiyor. Bursa'da bir mahalle sakini durumu 'Farkına varmasak da Suriyeli misafirler bir bir dönüyorlar. Toplum olarak nerdeyse teneke çalacağız' sözleriyle özetledi. Bu sessiz vedaların arasında Sarı Cami cemaati farklı bir tablo çizdi. Mahallede 'Abdülkerim Abi' olarak tanınan Suriyeli komşu, ülkesine dönme kararı alınca cami cemaati tarafından adeta törenle uğurlandı.

Namaz sonrası avluda toplanan cemaat, Abdülkerim Ömer ile tek tek kucaklaşıp helalleşti. Gözyaşlarının tutulamadığı veda, 'Çok derin ve güzel izler bıraktı' diyen mahalleli, Abdülkerim'in yıllardır cami temizliğinden, cenaze işlerine kadar her işe koştuğunu anlattı.

Cami cemaatinden bir kişi o anları şöyle aktardı:

'Bütün cemaat helalleşmek için sıraya girdik. Sanıyorum törenle uğurlanan başka Suriyeli yoktur. Komşuluğu, dürüstlüğü, güler yüzüyle hepimize örnek oldu. Gitmesi bizi üzdü ama vatanına kavuşmasına da sevindik.'

Sarı Cami İmamı, 'Abdülkerim Ömer kardeşimiz 8 yıldır cemaatimizdendi. Bir gün bile kimseyi kırmadı. Bu veda, ensar-muhacir kardeşliğinin, misafirlik hukukunun nasıl yaşanması gerektiğini gösterdi' dedi.

Abdülkerim Ömer'in Halep'teki köyüne döneceği, geride bıraktığı dostlarına da selam gönderdiği öğrenildi.

Uzmanlar, gönüllü geri dönüşlerin artmasında Suriye'de güvenli bölgelerin oluşmasının etkili olduğunu belirtirken çoğu dönüşün sessiz sedasız gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Sarı Cami'deki bu vefa örneği ise ayrılırken helalleşmenin önemini gözler önüne serdi.