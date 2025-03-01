11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’in ilk sahuru davulcuların vatandaşları uyandırmasıyla başladı. Ramazan ayı ile özdeşleşen davulcular da maniler ile vatandaşları uyandırdı. On bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk sahuru Müslümanlar tarafından yapıldı. Ramazan ayında deden toruna devam eden geleneği yaşatan davulcular da maniler ile vatandaşları uyandırdı.

Edirne’de dededen toruna geçen davulculuk mesleğini her mübarek Ramazan ayında heyecan ve büyük bir mutlulukla yaptıklarını belirten Edirneli vatandaşlardan Fahrettin Zurnacı, davulculuk mesleğini gelecek nesillere aktarmak için oğlu Alper Zurnacı ile beraber vatandaşları sahura maniler eşliğinde sahura kaldırdıklarını belirtti.

Ayrıca, Zurnacı, 35 senedir her Ramazanda davulculuk yaptığını ifade ederek, Ramazan’ın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.