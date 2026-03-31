Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarpmış, zincirleme kazaya karışan aynı yönde seyir halindeki 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına devrilmişti.

İlk etapta biri ağır 17 emniyet mensubunun yaralandığı açıklanan kazada, 4'ü ağır 30 kişi yaralanmış, şehit olduğu belirtilen polis memuru Mustafa Aydın'ın hastanede kalp masajıyla hayata döndüğü açıklanmıştı. Ancak elim kaza sonrası tedavi altına alınan polis memuru Mustafa Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyurulmuştu.

Dünkü kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Mustafa Aydın için tören düzenlendi.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli şehit polis memuru Mustafa Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kozlu Gasilhanesi'nden alındıktan sonra helallik için önce Bahçelievler Yenibosna'daki baba ocağına götürüldü. Daha sonra tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, şehidin annesi Şerife Aydın, babası Kamil Aydın, kız kardeşi Ayşe Firdevs Aydın, yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve meslektaşları katıldı.

Törene Cumhurbaşkanlığı'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel birer çelenk gönderdi.

Okunan duanın ardından Mustafa Aydın'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Polislik mesleğine 2022 yılında giren şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı'daki Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.