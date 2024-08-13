Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde, çakarlı bir tırın sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köyü yolunda yapılan trafik kontrolü esnasında S.N. idaresindeki tır durduruldu.

Tırda yapılan kontrolde trafik kurallarına aykırı çakar lamba kullanıldığı tespit edildi. Araç sahibi ve sürücüsüne 6 bin 439 lira cezai işlem uygulanarak tırda bulunan çakar lamba çıkarttırıldı ve araç trafiğe uygun hale getirildi.