Edirne’de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesi Helvacı Dere Sokak’ta 2 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Yangını fark eden hane sakinleri 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında evde 3 kişinin olduğu ve 2 kişinin yangını söndürmek isterken dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen U.Ş ve M.Ş., sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangında evdeki bazı eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirtildi.