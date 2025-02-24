Edirne’de bir köyde usulsüz olarak ihaleyle satılan 15 dönüm arsayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında eski muhtar ve iş adamlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’de merkeze bağlı İskender köyde 2015 yılında köyün tüzel kişiliğine ait 15 dönüm arazinin usulsüz olarak ihaleyle satışı yapıldı. Satışı yapılan 15 dönüm arazinin geliri ise eski köy muhtarlığınca usulsüz olarak kullanıldığı tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonla dönemin eski muhtarı, azaları ve aralarında iş adamlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.