Edirne'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan alanda kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen program büyük ilgi gördü. Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından stantlar gezildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde, Halk Eğitim Merkezi ve diğer kurumlarda açılan meslek edindirme kurslarında üretilen eserler, Edirnelilerin beğenisine sunuldu. Sergide, çini işlemelerden giyim üretim teknolojisine, Edirnekari sanatından seramik biçimlendirmeye, elde tel kırmadan dekoratif el sanatlarına kadar birçok sanat dalında yapılan el emeği ürünler yer aldı. Vatandaşlar, eserleri büyük bir ilgi ve hayranlıkla inceledi.

Programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu, 1-7 Haziran tarihlerinin tüm Türkiye'de, tüm illerde ve tüm ilçelerde coşkuyla kutlandığını söyledi.

Hayat boyu öğrenmenin aslında sonsuza kadar devam eden bir süreç olduğunu belirten Topoğlu, 'Her yaştan insanın hakikaten bir araya geldiği, kişisel gelişimini tamamladığı, becerilerini keşfettiği bir süreçten bahsediyoruz' dedi.

Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, 52 bin öğrenci, 3 bin 200 öğretmenin olduğu kentte yıl içerisinde yaklaşık 3 bin 100 kurs açtıklarını ve 54 bine yakın kursiyerin olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından oluşturulan alanda çeşitli el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi. Programa Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Tokoğlu'nun yanı sıra Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ali Reisoğlu, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Yayla ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.