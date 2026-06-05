Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Erta ve yerel yönetim heyetiyle birlikte Nihat Tansoy İlkokulu'nun düzenlediği Çevre Haftası programına katıldı. Protokol üyeleri, etkinliklerin ardından çevre bilinciyle yetişen öğrencilerle birlikte İda Madra Jeoparkı'nı ziyaret etti.

Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde farkındalık oluşturan anlamlı bir programa imza atıldı. Doğal zenginlikleri ve çevre hassasiyetiyle bilinen körfez bölgesinde, Nihat Tansoy İlkokulu öğrencileri tarafından çevre koruma bilincine dikkat çekmek amacıyla özel bir etkinlik serisi hazırlandı. Düzenlenen programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci katılarak minik öğrencilerin çevre heyecanına ortak oldu.

Geleceğin aydınlık yüzlerinden çevre gösterisi

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda, minik öğrencilerin Çevre Haftası'na özel olarak hazırladığı doğa temalı gösteriler, şiir dinletileri ve etkinlikler protokol üyeleri ile katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Çevre bilincini aşılamayı hedefleyen etkinliklerin ardından, doğa dostu olarak yetişen öğrencilerle birlikte bölgenin en önemli jeolojik ve doğal miraslarından biri olan İda Madra Jeoparkı binasında özel bir teknik gezi düzenlendi. Ziyaret sırasında doğal oluşumları yerinde inceleyen öğrenciler, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal alanların korunması konusunda uygulamalı bilgiler aldı.