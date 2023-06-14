Edirne’de Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 184. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen davette birimlerin faaliyetleri açılan stantlarda anlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen etkinliğe Edirne Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin ve Zafer Karamehmetoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, il protokolü, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez katılımcılara teşekkür etti.

Kurulan stantta narkotik dedektör köpekleri, bomba imha ekibi kıyafeti, olay yeri inceleme ekipmanları, dron ve çeşitli silahlar vatandaşlara tanıtıldı. Komutanlar eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan stantları dolaşan katılımcılar, jandarmanın kullandığı araç gereçleri yerine inceledi. Jandarma Komutanlığı köpek timleri de düzenlenen etkinlikte ilgi odağı oldu.