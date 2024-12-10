Edirne’nin Enez ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, maddi ve manevi kayıplara neden olan, çeşitli suç olaylarına yol açabilen kaçak kazı faaliyetlerini engellemek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Enez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi sırasında izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Olayda kullanılan 3 baş feneri, ruhsatsız tabanca şarjörü, bir av tüfeği, 3 av tüfeği fişeği, 3 kalem pil, bir çift çizme, el testeresi, yağmurluk, su terazisi, 2 çanta, çekme halatı, 2 izole elektrik bant, 2 eldiven ve bir nacak gibi malzemeler ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin, halkın desteğiyle güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.