Yeniimaret Mahallesi 6. Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, evlerindeki musluklardan 1 aydır suyun ip gibi aktığını, çamaşır makinelerinin çalışmadığını, banyolarını dahi yapamaz hale geldiklerini belirterek, Edirne Belediyesi’ne isyan etti. Vatandaşlar susuzluk nedeniyle mağduriyet yaşarken, belediyeye yapılan başvurulara yanıt alamadıklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Sevim Kapısız, "Bir aydır susuzluk çekiyoruz. Makinelere gece saat 2-3 gibi çamaşır atabiliyoruz. 5 kiloluk şişelerle su taşıyıp çamaşır yıkıyoruz. Çalışma yaptılar, o günden beri sularımız akmıyor" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı aktardı.

Mahallede yaklaşık 150 konutta benzer durum yaşandığını belirten vatandaşlar, gündüz saatlerinde musluklardan su akmadığını, gece ise suyun tazyik seviyesinin ancak makine çalıştıracak kadar arttığını söyledi. Sorunun, 1 ay önce yapılan altyapı çalışması sonrası ortaya çıktığını iddia eden mahalleli, yapılan bağlantının hatalı olduğunu savunuyor.

Vergimizi veriyoruz ama hizmet alamıyoruz

Bir başka mahalle sakini Suzan Cevizli, kazı çalışmalarının ardından musluklardan su akmadığını belirterek, "Elde çamaşır yıkıyoruz. Herkes gibi su faturamızı, vergimizi ödüyoruz ama kenar mahallede yaşıyoruz diye kimse ilgilenmiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Mahallenin en yaşlı sakinlerinden Remziye Mızga ise, "Ne gündüz ne gece suyumuz yok. Makinelerimiz bozuldu, çamaşırları elde yıkıyoruz. Yetkililere haber verdik ama gelen olmadı" dedi.

Gece su ısıtıp oğlum yıkanıyor

Oğlunun ciğerci dükkânında çalıştığını söyleyen Gülşen Çelik de yaşadığı mağduriyete değinerek, "Çocuğum işten geldiğinde yağ içinde oluyor ama musluklardan su akmıyor. Su ısıtıp onunla yıkıyoruz. Böyle yaşanmaz artık bu sorun çözülsün" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Kapısız ise 1 ayı aşkın süredir suların akmadığını belirterek, "Bu ay belediyeye fatura ödemek istemiyoruz. Bıktık artık. Hem susuz kalıyoruz hem de yol ve altyapı sorunumuz çözülmüyor" diyerek isyan etti.

Belediyeden açıklama: "Sorunu biliyoruz, çözmeye çalışıyoruz"

Edirne Belediyesi yetkilileri ise Yeniimaret Mahallesi’nde yaşanan su kesintisi sorunundan haberdar olduklarını belirtti. Sorunun çözümü için teknik ekiplerin çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.