Sanat Melikgazi’de açılan sergi ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, sergi 24 Haziran’a kadar açık kalacak. Öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergiyi dolaşan hayırsever Murat Kantarcı, genç yeteneklerin ilerde daha iyi yerlere geleceğini söyleyerek, "Gençlerimiz, çocuklarımız müthiş. Her biri birbirinden güzel resimler yaptı. İleride kendilerini daha da geliştirdikçe çok önemli resimler yapacaklar ve çok önemli yerlere gelecekler. Sergiyi dolaşırken çok keyif aldık ve mutlu olduk. Çocuklarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bütün eserler öğrencilerimizin hayal gücü"

Tüm eserlerin öğrencilerin hayal gücünün bir ürünü olduğunu ifade eden Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi Ümit Söğüt, "Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi olarak 2026 yılındaki temamız renk ve iz oldu. Öğrencilerimiz, görsel sanatlar öğretmenlerimiz Volkan Çoban ve Burcu Uçar ile birlikte hem sulu boya hem de pastel boya eserlerini hazırladılar. Melikgazi Belediyesi’ne de bu fırsatı bize verdiği için teşekkür ederiz. Burası gerçekten sanatın can bulduğu bir yer. Biz sanat yönüyle de ön plana çıkan bir kurumuz. Arkadaşlarımız çok güzel bir sergi hazırladı. Bugünden itibaren de sergimiz saat sabah 10.00 ile 17.00 arasında sanatseverler ile buluşmak için hazır. Hepsi öğrencilerimizin hayal gücü ile küçük yaş grubu öğrencilerimizin müthiş eserleri ile donatılmış bir sergi. Herkesi bu sergiyi ziyaret etmeye ve öğrencilerimizin hayal güçleri ile buluşmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.