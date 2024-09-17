Edirne’nin Havsa İlçesine bağlı Köseömer Köyü’nde köprü yapımı inşaatına başlandığı bildirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Köseömer Köyü Muhtarı Sercan Tetik yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 yıllık köprünün günümüz şartlarında ihtiyaçlara cevap veremediği gibi kış mevsiminde sel sularının üzerinden geçmesi nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Yıllar sonra 9 metre genişliğindeki yeni köprünün yapımına köy halkı olarak sevindiklerini ifade eden muhtar Tetik, ‘’Köprü çevresindeki ağaçların temizlenmesi çalışmalarına başlandı. Yine köprünün bulunduğu hattan geçen elektrik ve telefon kablolarının zarar görmemesi için uzman ekipler gelerek inceleme yapacak. Köprü birkaç gün içerisinde yıkılacak. Kırklareli’ne bağlı Kocahıdır ve Arizbaba Köylerinden geçerek Havsa ilçesine ulaşımın sağlandığı Köseömer köyündeki köprünün yıkılmasıyla ulaşım diğer alternatif yollardan yapılacak. Aynı yolu Bostanlı köyümüzde kullanmakta. Bir ay içerisinde tamamlanması planlanan köprü yapıldığında aynı anda iki araç köprüden geçebilecek’’ dedi.

Köseömer Köyü’nün orta yerinden geçen köprünün yapımının Edirne İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan muhtar Tetik, köydeki işin tamamlanmasından sonra Lalapaşa ilçesinde bağlı Ömeroba Köyünde de bir köprü inşa edileceğini kaydetti.

KÖY SAKİNLERİ MUTLU

Derenin bitişiğinde evi bulunan 76 yaşındaki Mehmet Yılmaz da, kış ayında derenin taşması sonucu ahır ve bahçesinin zaman zaman sular altında kaldığını bildirdi.

Dere üzerine yeni köprü yapılmasına sevindiklerini vurgulayan Yılmaz, ‘’Geçmiş yıllarda kış ayında ‘aşırı yağmur ve karda dere taşacak’ diye uykularımız kaçıyordu. Yeni köprüyle birlikte kabus sona erecek’’ diye konuştu.

Diğer bir köy sakini Şefik Kürklü de, ‘’İşte bu devletimizin gücü. 80 yıllık köprü yıllar sonra günümüz şartlarına göre yeniden yapılıyor. Sevindirici. Yine aynı yol üzerindeki bir başka köprü de inşallah birkaç yıl içerisinde yeniden yapılır’’ şeklinde konuştu.