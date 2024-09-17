Gebze’de mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları kapsamında, yabani otlar biçilerek temizleniyor, boş olan alanlar yeşillendiriliyor. Aynı zamanda ekipler, parsel aralarındaki yolların temizlenmesi gibi işlemler de gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca mezarlıklar içerisindeki yollarda bulunan taş ve toprak yığınları kaldırılıp, kırık dal ve ağaçlar temizleniyor.