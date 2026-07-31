25 Mayıs tarihinde Kurban Bayramından 2 gün öncesinde Bursa'dan İnegöl'e aracıyla gelirken önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan İnegöllü iş insanı Dursun Kahveci, Bursa'daki özel bir hastanede 61 gün boyunca uyutularak tedavi edildi.



Önceki gün uyandırılan iş insanın iyileşmesi beklenirken bir anda yeniden fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Dursun Kahveci hayatını kaybetti.

Hayırsever kimliği ile bilinen ve bir dönem İnegöl Kafkasspor'da da yöneticilik yapan iş insanının yarın Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.