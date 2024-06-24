Edirne’de otluk alanda çıkan ve yerleşim alanına kadar yayılan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Sürülmüş buğday tarlasına ve yerleşim alanına kadar uzanan alevler, hem vatandaşların hem de ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ondan fazla ağaç zarar gördü. AFAD, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve vatandaşların müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.