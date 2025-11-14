Edirne’de, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri uçakta şehit düşen personel için Mevlid-i Şerif okutularak hayır etkinliği düzenlendi.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 asker ve Çanakkale’den kalkarak bakım için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için Edirne’de Mevlid-i Şerif okutuldu ve pilav-ayran dağıtıldı.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen programda, Lalapaşa Camii’nde Cuma namazının ardından Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz için Edirne’de mevlit programı düzenlendi.

Mevlit programının ardından Gülşeni Dergahı’nda vatandaşlara 350 kişilik pilav ve ayran ikramı yapıldı. Programa çok sayıda vatandaş katılırken, şehitler için dua edip, uzun süre niyazda bulunuldu.

Vatandaşlardan Hasan Yel, "Türkiye’nin başı sağ olsun hepimiz üzüntülüyüz televizyona bakamıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Cenk Dilmeç, "Uçak kazasından dolayı çok üzgünüz. Valiliğimiz güzel bir proje yapıyor her hafta burada. Bu haftaki projemizde bu uçak kazasında hayatını kaybeden şehitlerimiz için yapılmış çok güzel bir uygulama. Türkiye büyük bir yas içerisinde. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen vatandaşlardan Halil Koç, "Allah onları gani gani rahmet eylesin. Allah bu acıyı kimseye göstermesin ama ne mutlu şehit olana. Allah onları Peygamberimize komşu eylesin" dedi.

