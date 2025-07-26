EDİRNE (İHA) – Edirne’de bir parkta iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Mahalleli aynı parkta sürekli kavgaların yaşandığını ve yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı’nda henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu o anlar, saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, yere düşen bir kişinin başka bir grup tarafından yumruklanıp tekmelendiği, ardından da kavganın büyüdüğü ve ortalığın bir anda karıştığı görülüyor.

Mahalle sakinleri ise parkta benzer olayların sık yaşandığını, huzurlarının kalmadığını belirterek yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini söyledi.