Edirne’de bir apartmanda çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Dilaverbey Mahallesi’ndeki bir apartmanın merdiven boşluğundaki çöpler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında bina dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekibince tahliye edildi. Dairelere sıçramadan kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme başlattı.