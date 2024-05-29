Geçtiğimiz haftalarda bir anda ısınmasının ardından yeniden serinleyen Edirne’de öğle saatlerinden itibaren yağmurlu hava etkisini göstermeye başladı.

Son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Edirne’de şimdi de yağmur etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tente altında yürümeye başladılar. Esnaf ise mallarının ıslanmaması için örtüler örttü.

Vatandaşlardan Niyazi Doğan, "Yaz yağmurları çiftçiye ve ayçiçeklerine iyi gelecek. Daha yağlansın, bereketli olsun" dedi.

Edirne’de yağışlı havanın ardından önümüzdeki haftalarda kavurucu yaz sıcaklarının başlaması bekleniyor.