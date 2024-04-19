Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısı ile ilçede ki şehit ailelerini ziyaret ederek bir kez daha acılarını paylaştı.

Edremit Belediyesi şehitlerin emaneti aileleri ile yakından ilgileniyor. 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Zeytinli Mahallesi’nde şehit uzman çavuş Ali Sarı ve İkizçay Mahallesi’nde Şehit Uzman Çavuş Özcan Mutlu’nun ailesini ziyaret etti. Belediye meclis üyeleri Necmiye Simliova, Mehmet Döğer, Yılmaz Tezcan, Ertal Küçükaslan, Nizam Aksoy ile beraber Şehit Ali Sarı’nın annesi Nihal Sarı ve ağabeyi İbrahim Sarı ve şehit Özcan Mutlu’nun annesi Süheyla ve babası Necmi Mutlu ile bir araya gelerek bir kez daha acılarını paylaştı.

Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci’de İkizçay Mahallesi’nde Şehit Uzman Çavuş Aycan Özdil’in ailesini ziyaret etti. Meclis üyeleri Nevin Sayman, Güneş Durgut, Erdoğan Dursun ile birlikte Şehit annesi Serpil Özdil’e başsağlığı dileklerini iletti.

Toplum olarak şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz olduğunu ifade eden Başkan Ertaş, “Şehitlerimizin fedakarlıklarını ve vatanımız için canları pahasına gösterdikleri ulvi mücadeleyi bir kez daha anma fırsatı bulduk. Ailelerimizin acısını bir kez daha paylaşıyoruz. Şehitlerimizin kıymetli aileleri başımızın tacıdır. Emanetlerinin her daim yanındayız. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.