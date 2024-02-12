MALZEME LİSTESİ: 3,5 su bardağı pirinç 2 çorba kaşığı tereyağı 2 domates zeytinyağı tuz su HAZIRLANIŞI: Pirinci iyice yıkayıp süzüyoruz. Pilav tenceresine zeytinyağı döküp pirinci kavurmaya başlıyoruz. Tereyağını ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Pirinç kavrulunca soyulmuş ve küçük küp doğranmış domatesi ekliyoruz. Biraz daha kavuruyoruz. Sıcak suyunu veriyoruz, tuzunu atıyoruz. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz. Pilav pişince dinlenmeye bırakıyoruz. Pilavı karıştırıyoruz ve ıslattığımız kek kalıbına doldurup servis tabağına ters çevirerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi