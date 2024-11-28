Vatandaşların aranarak kaymakamlık ve müftülük adına yardım ve bağış talep edildiği iddiaları üzerine Balıkesir’in Edremit Kaymakamlığı duyuru yaparak vatandaşları uyardı.

Vatandaşların dolandırıcılara karşı uyarıldığı yazılı uyarı metinde “Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Edremit Kaymakamlığımız ve İlçe Müftüğümüzün adını kullanılarak; esnaflarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, kurumlarımız adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunularak, dolandırıcılık teşebbüsünde bulunulduğuna ilişkin ihbar ve şikayetlerde artış olduğu tespit edilmiştir.”denildi.

İlgili kurumların her hangi bir yardım talebi olmadığının altının çizildiği duyuruda “Edremit Kaymakamlığımızın veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşumuzun, vatandaşlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır.”denildi.

Dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiğinin altının çizildiği duyuruda “Vatandaşlarımızdan Kaymakamlığımızın, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşumuzun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın öncelikle Kaymakamlığımız ile irtibata geçerek durumu bildirmeleri, ardından 112’yi arayarak Emniyet Müdürlüğü birimlerine ihbarda bulunulması hususu rica olunur” ifadelerine yer verildi.