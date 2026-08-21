Yüksel, çalışma alanında yeterli güvenlik tedbiri alınmadığını iddia ederek, "Karşıdan gelen araçları çalışanlar durdurdu ve benim geçmeme müsaade ettiler. İş makinesinin projektörleri görüşümü engelledi" dedi.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Hadımköy - Haraççı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Hüseyin Yüksel yönetimindeki taksi durağa doğru ilerlediği sırada İSKİ ekiplerinin yol çalışması yaptığı bölgeye geldi. Yüksel, karşı yönden gelen araçlara yol vermek amacıyla durdu. İddiaya göre, çalışma alanındaki görevlilerin karşı yönden gelen araçları durdurup kendisine geçiş vermesinin ardından ilerleyen Yüksel, yoldaki çukuru fark edemeyerek taksisiyle içine düştü.

Metrelerce derinlikteki çukura büyük bölümüyle gömülen taksinin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kısa süreli şok yaşayan Yüksel, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Taksi ise yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

"Çalışanlar geçmeme müsaade etti, çukura düştüm"

Kaza anını anlatan Kaan Hüseyin Yüksel, "Dün gece Hadımköy'deki durağa doğru ilerliyordum. Burada yol çalışmasını fark ettim ve karşıdan gelen araçlara yol vermek için durdum. Daha sonra karşıdan gelen araçları çalışanlar durdurdu ve benim geçmeme müsaade ettiler. Ben de geçiyordum. Burası yol çalışmasından dolayı toz toprak halindeydi. İş makinesinin projektör lambaları o anda görüşümü engelledi. Çok fazla güvenlik önlemi alınmadığından dolayı çukura düştüm. Büyükşehir Belediyesi, yanılmıyorsam İSKİ'ye ait bir çalışmaydı. Çukurun 3,5-4 metre olduğu söyleniyor" dedi.

Taksi vinçle çıkarıldı, sürücünün iddiasına göre çukur hemen kapatıldı

Kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıktığını belirten Yüksel, "Olay anında kısa da olsa bir şok yaşadım. Daha sonra kendi imkanlarımla aracımdan çıktım. Olay yerinin fotoğraflarını çektim. Bir, bir buçuk saat sonra aracım vinç yardımıyla çukurdan çıkartıldı. Aracım çıkartılır çıkartılmaz çukur hemen kapandı. Olay yeri aslında şu anda göründüğü gibi değildi. Orada ciddi anlamda bir çukur vardı" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 150 bin lira hasarım var"

Taksisinde ciddi maddi hasar oluştuğunu söyleyen Yüksel, "Ortalama 150 bin lira civarında bir hasar mevcut. Yaralanmadığım için sevindim ama yaşanan olay nedeniyle de üzgünüm. Bu işi yapanların daha dikkatli olması gerekiyordu. Benim görüşüm, tamamen o çukurun etrafında alınmayan önlemler. Herhangi bir şerit çekilmemişti. Sadece bir yön tabelası vardı. Dubanın konuluş şekli de yanlıştı" diye konuştu.

Yaşananların ardından şikayetçi olacağını belirten Yüksel, zararının karşılanmasını istediğini ve benzer kazaların yaşanmaması için çalışma alanlarındaki güvenlik önlemlerinin daha geriden başlatılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan taksinin çukurun içerisine büyük ölçüde gömüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.